الرئيس الفرنسي يترأس مجلسا دفاعيا بعد ارتفاع أعداد مصابي كورونا





ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مجلسا دفاعيا بحضور عدد من المسؤولين على رأسهم وزير الصحة أوليفييه فيران، لبحث احتمال اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة فيروس كورونا بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين وفي عدد بؤر انتشار الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.





وصرّح الناطق باسم الحكومة غابرييل آتال، يوم الأربعاء الماضي، قائلا إن الرئيس ماكرون ترأس مجلسا دفاعيا لدراسة مسألة عودة الوباء واتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لحدوث ذلك.





ورداً على سؤال حول احتمال إعادة إغلاق الحدود في حال عاد الوباء من جديد قال غابرييل آتال، في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء: "كل السيناريوهات مطروحة عندما تتعلق المسألة بمكافحة الوباء".





وسجلت فرنسا يوم أمس الخميس، 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم مرتفع مقارنة مع الأيام السابقة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 179398.





وبحسب وزارة الصحة فإن عدد المصابين ارتفع بنسبة 66 بالمئة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة كما تم رصد 10 بؤر جديدة لانتشار الفيروس في أقل من 24 ساعة ليصبح عدد البؤر على كامل الأراضي 209.





ولا تخفي وزارة الصحة قلقها تجاه الأرقام الأخيرة خاصة تلك المتعلقة بارتفاع الإصابات في دور رعاية المسنين.





وقالت إدارة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة في آخر أرقام نشرتها يوم أمس الخميس، إن عدد المصابين في المستشفيات ما زال ينخفض إلا أنه ينخفض بوتيرة أقل عما قبل، وتضيف إدارة الصحة العامة قائلة إن عدد المصابين في العناية المركزة توقف عن الانخفاض لكي يستقر.





وفرضت السلطات الفرنسية يوم الاثنين الماضي، ارتداء الكمامة الطبية في كل الأماكن العامة المغلقة – حيث يُعاقب المخالفون بغرامة مالية قدرها 135 يورو - بعد أن كان ارتدائها الإجباري يقتصر فقط على وسائل النقل المشترك.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



