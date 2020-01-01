روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية اعتبارا من أغسطس المقبل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أعلن ميخائيل ميشوستين رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، عن استئناف رحلات الطيران الدولية التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل.

وقال ميشوستيتن، إن الرحلات الدولية سيتم تسييرها عبر مطارات موسكو وسان بطرسبورج ومطار مدينة روستوف على نهر الدون الروسي، مشيرا إلى أن قائمة الدول التي سيتاح للمواطنين الروس السفر إليها جوا ستكون متوفرة لاحقا.

وأشار رئيس الحكومة الروسية، إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع عملية عودة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دول أخرى بسبب تعليق الرحلات الدولية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الروسية قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية الجائحة، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو الجاري حتى أوائل أغسطس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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