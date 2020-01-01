موعد مباراة تشيلسي وأرسنال في نهائي كأس إنجلترا

يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره تشيلسي، يوم السبت 1 أغسطس، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.









وتقام مباراة أرسنال أمام تشيلسي، على أرضية ملعب ويمبلي الدولي.









وكان أرسنال قد عبر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، بينما تأهل تشيلسي بعد إقصاء مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



