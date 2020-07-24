أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد والدته في أجواء عائلية (صور)









احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد ميلاد والدته سمية الألفي، وذلك في جو عائلي، حيث نشر "الفيشاوي"، مجموعة صور من الاحتفال بعيد الميلاد.













ونشر "الفيشاوي"، الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، معلقًا عليها: " Happy birthday semsem "، وظهرت "الألفي"، بالصور وهي تحمل التورتة، وعلى وجهها علامات السعادة والفرح.





ومن المقرر أن يعرض فيلم "الحارث"، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة منى زكي وأحمد الفيشاوي وأسماء جلال.













وفي سياق آخر أعلن "الفيشاوي" فوزه في قضية النفقة التي رفعتها طليقته هند الحناوي ضده بخصوص إبنته حيث كتب علي "إنستجرام" قائلاً :"كسبت أهم قضيه أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذه سناء لاحظي وأستاذ يوسف الفايز .. شكرآ".











