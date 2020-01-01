"المركزى الروسى" يخفض أسعار الفائدة الرئيسية لمستويات قياسية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
اعلن البنك المركزى الروسى اليوم الجمعة، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية لمستوى قياسى  لتصبح 4.25%، وقال إنه سيدرس الحاجة لمزيد من التيسير النقدى فى ظل انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد.
 
ويتماشى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع استطلاع أجرته رويترز توقع أن تقلص روسيا تكلفة الإقراض للمرة الرابعة هذا العالم لمواجهة أزمة اقتصادية ناجمة عن كوفيد - 19 وإجراءات العزل العام المرتبطة به.
 
وقال البنك المركزى "إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسى، فإن بنك روسيا سيدرس الحاجة لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة الرئيسية فى اجتماعاته القادمة".
 
كما عدل البنك توقعاته الاقتصادية. ويتوقع حاليا انكماش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتراوح بين 4.5 و5.5% هذا العام قبل أن يعاود النمو فى 2021. كان البنك يتوقع فى السابق انكماش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتراوح بين أربعة وستة بالمئة فى العام الجارى.
 
والتضخم السنوي قرب 3.3% فى 20 يوليو، ليظل دون هدف البنك البالغ 4%، تراجع الروبل قليلا إلى 71.60 مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مقارنة مع مستويات عند 71.56 سجلها قبل صدور قرار السياسة النقدية بقليل.

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