الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:14 م
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادي الزمالك حصل على توقيع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.


وأوضحت التقارير أن مسؤولي لزمالك حصلوا على توقيع صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لمدة 4 مواسم مقبلة.


وأضافت التقارير، أن شقيق اللاعب ونجم الزمالك عبد الله جمعة، لعب دوراً كبيراً في تغيير وجهة اللاعب، والانتقال للنادي الأهلي.


وينتظر مسئولي الزمالك موقف جمعة من الاستمرار مع الأهلي، حيث أنه ما زال مرتبطاً بعقد مع القلعة الحمراء.
وسيتنقل جمعة  إلى صفوف القلعة البيضاء، بمجرد حصوله على الاستغناء الخاص به من الأهلي.


ويخشى مسؤولو الأهلي من انتقال جمعة للزمالك، خوفاً من انقلاب الجماهير على مجلس الإدارة، على الرغم من عدم قناعة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بمستوى اللاعب والتزامه.

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