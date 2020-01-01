13 % تراجع فى صادرات من مصر من الطباعة والورق





تراجعت صادرات مصر من الورق والطباعة خلال الفترة "يناير- يونيو" من العام الحالي بنحو 13 بالمائة، لتسجل 277 مليون دولار مقابل 314 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع تفشي فيروس كورونا عالميا.





وأشار المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية خلال أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله برئاسه نديم إلياس إلى أنه يستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة الصادرات للقطاع، بالإضافة إلى العمل مع لجنة المصنفات لحصر التحديات التي تواجهها ،العمل على حصول على قطاع السينما والمصنفات الفنية للدعم، وإدراج صادراتها ضمن الأرقام التصديرية في إجمالي صادرات الدولة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم الجمعة.





وأضاف أنه سيتم العمل على مساعدة قطاع الكتب والناشرين على الاعتراف بهم كصناعة ، للحصول على دعم الصادرات، وإدراج صادراتهم ايضا ضمن الأرقام التصديرية في إجمالي صادرات الدولة .





وأشار سيتم مناقشة خطة المعارض والتي تتضمن اشتراك المجلس في 13 معرض دولي يشمل جميع قطاعات المجلس وأيضا ترتيب العديد من بعثات المشترين الإلكترونية الدولية التي تستهدف القارة السمراء وغيرها، للعمل علي رفع صادرات القطاع.



