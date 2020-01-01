رئيس المطابع بالبريد: التحول الرقمي دفعنا لإنشاء أكبر مركز إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني

قال محمد أبو زهرة، رئيس محور المطابع بالهيئة القومية للبريد، إن توجه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي والتعامل اللا نقدي دفع قيادات الهيئة لإنشاء أحدث مركز إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني.









وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "ركز بطاقات البريد المصري يتميز بأنه الوحيد في مصر الذى يحتوى على نظامين "Inline" يقوما بتشخيص البطاقة وطباعة خطاب الترحيب وتظريفهما مرة واحدة بدون تدخل أى عنصر بشرى لضمان سرية البيانات".





وأوضح أن مطابع البريد تستطيع طباعة جميع أنواع الطباعة وتقدم خدمات متكاملة لجميع الوزارات والهيئات والشركات والبنوك والنقابات من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات والمطبوعات المختلفة باستخدام أقوى برامج التأمين في المطبوعات ذات القيمة مثل "الطوابع والشيكات".







