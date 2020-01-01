محمد موسى: حديقة الطفل بقرية برك الخيام تحولت إلى وكر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد موسى، إن حديقة الطفل بقرية برك الخيام التابعه لمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة تحولت إلى وكر.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "حديقة الطفل بقرية برك الخيام الحقيقة هي اسم على غير مسمى وتحولت إلى حالة مزرية وسيئة للغاية".


وتساءل: "ليه مساحة زي دي المفروض تكون متنفس للأسر ولأطفالهم لا تستغل استغلال جيد"؟.. "هتكلف مجلس مدينة كرداسة إيه.. ولا أي حاجة لكن مفيش حد واخد باله".

وناشد "موسى" اللواء ياسر مدين رئيس مجلس مدينة كرداسة، سرعة حل المشلكة والعمل على اصلاح الحديقة، قائلا له: "أنا عارف أن الوضع ده من قبل هو ما تتولى المسئولية.. لكن الآن حضرتك في قلب المسئولية ومينفعش وضع زي ده يكون موجود".

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