محمد أبو زهرة: تطوير مطابع الهيئة القومية للبريد بأحدث المعدات والأجهزة
الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:57 م
هدى عبدالرازق
قال محمد أبو زهرة، رئيس محور المطابع بالهيئة القومية للبريد: إن مطابع البريد عريقة وتم تطويرها الفترة الأخيرة بأحدث المعدات والأجهزة والبرامج على أعلي مستوى.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مطابع البريد لديها امكانيات ومقومات كبيرة جدا لمساندة هيئة البريد في دورها المجتعمي للدولة والمواطن.
وأضاف، هناك العديد من الخدمات تقدم للمواطنين من خلال الهيئة القومية للبريد لافتا أن دور المطابع الآن يتوسع بشكل كبير.
أكبر حصيلة تعافٍ من كورونا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.