محمد أبو زهرة: تطوير مطابع الهيئة القومية للبريد بأحدث المعدات والأجهزة

قال محمد أبو زهرة، رئيس محور المطابع بالهيئة القومية للبريد: إن مطابع البريد عريقة وتم تطويرها الفترة الأخيرة بأحدث المعدات والأجهزة والبرامج على أعلي مستوى.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مطابع البريد لديها امكانيات ومقومات كبيرة جدا لمساندة هيئة البريد في دورها المجتعمي للدولة والمواطن.





وأضاف، هناك العديد من الخدمات تقدم للمواطنين من خلال الهيئة القومية للبريد لافتا أن دور المطابع الآن يتوسع بشكل كبير.



