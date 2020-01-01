"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية مي سليم الجديدة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
انتهت الفنانة مى سليم، من تسجيل أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم "فلفل أحمر"، وكشف الشاعر أحمد عبد النبي، عن تفاصيل هذه الأغنية.


وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني": قال الشاعر أحمد عبد النبي: "الأغنية هي تتر برنامج لقناة النادي الأهلي، ويحمل البرنامج نفس الاسم، وهي من كلماتي وألحان وتوزيع محمد شفيق".


وأستكمل عبد النبي حديثه قائلاً: "أتمنى أن تنل الأغنية إعجاب الجميع".

وتنتظر مى سليم استئناف تصوير مسلسل "اختراق 2 " الذى تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عيد والسعودى طلال السدر، وراندا البحيرى، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن، حيث توقف العمل بسبب كورونا لاسيما وأنه يتطلب السفر الى السعودية وكذلك حضور الممثلين السعودين الى مصر لتصوير مشاهدهم.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بجانب عدد من الفنانين منهم إياد نصار وإدوارد وإنجي المقدم وأحمد شاهين والكثير من الفنانين وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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