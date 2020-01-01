أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة حول الطائرة التي أسقطتها إيران

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشفت سلطات أوكرانيا، اليوم الجمعة، تفاصيل وتطورات جديدة حول إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية بطريق الخطأ، وكتب نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفهيني ينين، على "تويتر"، اليوم، أن النص من الصناديق السوداء من طائرة أوكرانية أسقطتها إيران بطريق الخطأ في 8 يناير يؤكد حقيقة التدخل غير المشروع في الطائرة.

وقال يفهيني ينين، إن كييف تتوقع وفدًا إيرانيا لزيارة أوكرانيا الاسبوع المقبل لاجراء محادثات، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "ينين" على "تويتر": "ممتن لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تقريب هذه اللحظة. تم قراءة الصناديق السوداء من رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 وفك تشفيرها بنجاح. النص أكد حقيقة التدخل غير المشروع في الطائرة".

وقال مجلس سلامة النقل الكندي يوم الخميس، إن فريقًا دوليًا يفحص الصناديق السوداء من الطائرة أكمل تحليلًا أوليًا للبيانات في فرنسا.

وتقول القوات الإيرانية، إنها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بوينج 737 بعد أن اعتقدت أنها صاروخ في وقت تشهد توترات شديدة مع الولايات المتحدة. وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، هذا الشهر، إن من السابق لأوانه إلقاء اللوم على خطأ بشري في إسقاط الطائرة وإن العديد من الأسئلة ظلت دون إجابة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فبراير، إن كييف غير راضية عن مقدار التعويض الذي عرضته إيران.

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