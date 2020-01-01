مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: مصر ليست لديها أطماع في ليبيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن قرار نشر قوات مصرية خارج حدود البلاد رسالة واضحة وصريحة لأردوغان وكافة الجهات الخارجية التي يمكن أن تتواجد داخل ليبيا ويمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

وأضاف "الألفي" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مصر أعلنت في أكثر من مناسبة في صورة توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها ليست لها أطماع في ليبيا".


وتابع اللواء محمد زكي الألفي، أنه لا يسمح بتهديد الأمن القومي المصري أبدا.

أخبار تهمك

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

منذ ساعة

الأهلي يستقر على صفقة بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

جيرارد يهاجم سواريز بسبب ليفربول

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 19 دقيقة

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

باريس سان جيرمان يستعد توجيه صدمة إلى برشلونة بسبب نيمار

منذ ساعتين

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 م

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

02:14 م

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

01:33 م

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

09:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً