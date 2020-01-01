مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: مصر ليست لديها أطماع في ليبيا

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن قرار نشر قوات مصرية خارج حدود البلاد رسالة واضحة وصريحة لأردوغان وكافة الجهات الخارجية التي يمكن أن تتواجد داخل ليبيا ويمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.





وأضاف "الألفي" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "مصر أعلنت في أكثر من مناسبة في صورة توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها ليست لها أطماع في ليبيا".









وتابع اللواء محمد زكي الألفي، أنه لا يسمح بتهديد الأمن القومي المصري أبدا.



