أبيض وأسود.. أحمد فلوكس ينشر صورة بعنوان "الملك"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر

نشر الفنان أحمد فلوكس، منذ قليل صورة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، باللون الأبيض والأسود، وكالعادة لاقت الصورة عدد كبير من تفاعل جمهوره ومحبيه.


وعلق "فلوكس"، على الصورة بجملة: "الملك"، وإنهالت التعليقات، منها: " صباح الفل.. صوره لطيفه جددا، الصورة دى كأنها صورة من الزمن الجميل.. تشبه عمر الشريف .. صلاح ذو الفقار.. احمد رمزى.. شكرى سرحان".


يذكر أن الفنان أحمد فلوكس، يستعد في الوقت الراهن على إنتاج مسلسل "سفينة نوح"، والذي يشارك أيضًا في بطولته ومن المنتظر ان يعرض علي الشاشات خارج السباق الرمضاني والذي يكتب السيناريو له الكاتب الصحفي محمد الشواف.


ومن ناحية آخرى عبر "فلوكس"، عن سعادته كبيرة لإنضمام منذر رياحنة إلي فريق عمل المسلسل، فهو ممثل موهوب لدرجة كبيرة ويحظي بحب الكثير من الجمهور حول الوطن العربي، كما ان البعض لقبه بروبير دينيرو الوطن العربي لذلك سوف يجمع المسلسل بين آل باتشينو وروبير دينيرو العرب


كما أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس مشاركته في فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.



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@mkiphotographer الملك

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