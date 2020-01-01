الأهلي ضد سموحة.. تعرف على موعد ودية المارد الأحمر والتشكيل المتوقع

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأول، لمواجهة غريمه التقليدي سموحية، في مباراة ودية، وذلك استعداد لاستئناف الدوري المصري، وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

يواجه النادي الأهلي فريق سموحة في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 مساءًا بتوقيت السعودية، على ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة.





التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد سموحة





واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراته الودية الأولي بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.





حيث اعتمد فايلر على النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الصريح ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:





محمد الشناوي





محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - على معلول.





عمرو السولية - أليو ديانج





رمضان صبحي - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان.





جونيور أجايي.