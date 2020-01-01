وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:48 م
وليد أزارو
وليد أزارو
علي خلاف
تحدث النجم المغربي وليد أزارو عن عودته إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بعد نهاية فترة إعارته لفريق الاتفاق السعودي.

تصريحات وليد أزارو مهاجم الأهلي
وقال أزارو في تصريح لصحيفة الرياضية السعودية، تعليقا على رحيله "أنا لاعب للأهلي المصري وعلاقتي مع الاتفاق انتهت".


من جانبه كشفت الصحيفة أن إدارة الاتفاق هددت اللاعب المغربي ووكيل أعماله برفع اسم (أزارو) إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل منع تعاقده مع أي نادٍ سعودي خلال الموسمين المقبلين.


وفي سياق متصل توصلت إدارة الأهلي لاتفاق مع نظرائهم بالنادي السعودي على سداد 100 ألف دولار قيمة القسط الأخير المتسحق للأهلي، من إعارة اللاعب للاتفاق السعودي.

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