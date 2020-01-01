بعد واقعة "صفر الثانوية".. طالبة تتهم "أبو قرقاص التعليمية" بإضاعة أوراق إجابة الفيزياء

اعتادت محافظة المنيا فى السنوات القليلة على خروج أحد طلاب الشهادة الثانوية العام بالشكوى من مزاعم ضياع الإجابات، أو اختفاء بعض أوراق الإجابة، حيث ظهرت قبل عدة اعوام الطالبة مريم ملاك زكريا تادروس بنت قرية صفط الشرقية بالمنيا التي حصلت على صفر في الثانوية التي اتهمت بأن أوراق الإجابة التي تتواجد داخل الكنترول ليس أوراقها ولكن لم يتوقف الأمر عند تلك الواقعة فقد ظهرت خلال العام الحالي من امتحانات الثانوية واقعة أخرى.





وحررت "نورهان حسن محمد"، الطالبة في الصف الثالث الثانوي "علمي رياضة"، محضر شرطة حمل رقم 3695 لسنة 2020 إداري مركز أبوقرقاص، اختفاء بعض أوراق الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء، التي أدتها داخل اللجنة رقم 28 بمدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي، في مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا.





وتروي "نورهان" قصتها لـ الفجر قائلة: "عقب دخولي لجنة الامتحانات لأداء امتحان مادة التفاضل، يوم 19 من يوليو الجاري، طلب مني أحد المسئولين بالتوقيع على إقرار يفيد بضياع جزء صغير من صفحة واحدة خاصة بامتحان مادة الفيزياء، وكان ذلك قبيل امتحان التفاضل بدقائق معدودة، ما جعلني أوقع على المحضر دون قراءته كاملًا".





وأضافت "الطالبة"، "أنه وعقب امتحان مادة التفاضل، طلب رئيس اللجنة مقابلتي، وخلال ذلك أخبرني بأن أوراق الإجابة الخاصة بامتحان الفيزياء جرى تمزيق 4 أوراق منها وغير متواجدين ضمن أوراق الامتحانات".





وأوضحت "نورهان"، التي أدت الامتحان برقم جلوس "812847"، أنه فور حضور والدها إلى اللجنة للإطلاع على ما جرى، تبيّن اختفاء أوراق أرقام "13، و14، و15، 16" من امتحان مادة الفيزياء، الذي جرى بتاريخ 7 – 7 – 2020، وأنه وخلال التحقيقات التي أُجريت معها من خلال رئيس اللجنة والعضو القانوني، نفت والملاحظين حدوث الواقعة من الأساس، كما أكدت التحقيقات عدم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة يوم الامتحان (7 -7 – 2020)، مشيرة إلى انتهاء التحقيقات، بإحالة كافة الأوراق للجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط (أ) للتصرف.





وأكدت "الطالبة"، أنها توجهت ووالدها إلى مركز الشرطة، وحررت محضر بالواقعة حمل رقم 3695 لسنة 2020 إداري أبوقرقاص، بتاريخ 19 يوليو الجاري؛ لإثبات الواقعة.



