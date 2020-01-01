عميد آثار الفيوم محاضرا عن "النقود المتداولة في الخليج العربي" بهيئة الشارقة

يحل الدكتور عاطف منصور محمد رمضان أستاذ المسكوكات والآثار الاسلامية - عميد كلية الآثار جامعة الفيوم ضيفا على هيئة الشارقة للآثار -حكومة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في انطلاق جديد للتعاون العلمي والبحثي بين مؤسسة كلية الآثار جامعة الفيوم وبين المؤسسات العربية والدولية المناظرة في علوم الآثار المختلفة والترميم.





وتنظم هيئة الشارقة للآثار محاضرة عن بعد بعنوان (النقود المتداولة في الخليج العربي) يوم الاثنين 27 يوليو 2020، الساعة الثالثة بالتوقيت المصري - الخامسة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.





وتهدف المحاضرة العلمية الأثرية إلى تسليط الضوء على أهمية تلك النقود الأثرية في منطقة هامة وحيوية من الوطن العربي والعالم اجمع وهي منطقة الخليج العربي.





ودراسة ما تحملة تلك النقود الأثرية من معاني ومدلولات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية على وجهي العملة. وكذلك تهدف الي التأريخ الاثري والحضاري الدقيق لتلك المجموعة النادرة والهامة من العملات بمنطقة الخليج العربي.





وتأتي المحاضرة العلمية الهامة في إطار سلسلة اثرية مصرية اماراتية تجمع مؤسسة كلية الآثار جامعة الفيوم وهيئة الشارقة للآثار حكومة الشارقة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.





ومن الجدير بالذكر ان الدكتورعاطف منصور محمد رمضان هو أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية والخبير الدولي في علوم المسكوكات ويشغل حاليا منصب عميد كلية الآثار - جامعة الفيوم





وتدرج وشغل الكثير من الوظائف القيادية والادارية الاشرافية ومنها علي سبيل وكيل كلية الاثار جامعة الفيوم وعميد كلية الآثار - جامعة الفيوم 2011 حتي الان وهو خبير زائر بمركز المسكوكات الاسلامية بجامعة توبنتجن بالمانيا - أول باحث عربي يشارك في المشروع العالمي - اصدار سلسلة كتالوجات علمية عن مجموعة جامعة توبنجن بالمانيا وطبع هذا المشروع باسم سيادته في كتاب باللغة الانجليزية عام 2012.اما عن مؤلفاته العلمية والبحثية في مجال علوم الاثار فله العديد من الشراكات البحثية في علوم الاثار والمسكوكات مع جهات عربية ودولية عديدة ولقد حصل علي العديد من دروع التكريم من الجهات المصرية والعربية والدولية ومنها: درع جامعة الدول العربية، عامي 2016 و2017 لدورة البارز في دراسة وحماية الاثار والتراث العربي تم تكريمة بالعديد من الدول الاجنبية والعربية مثل فرنسا والمانيا وايطاليا والامارات والسعودية والجزائر. وقد نال العديد من الجوائز منها جائزة التفوق العلمي من اتحاد الآثاريين العرب لعام 2012م في المملكة المغربية وجائزة الاتحاد العام للآثاريين العرب للجدارة العلمية لعام 2018م. وحصوله علي جائزة الدولة المصرية (جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية).لعام 2019



