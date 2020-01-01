انهيار عقار بمصر القديمة ومصرع 3 أشخاص

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:43 م
إسعاف
إسعاف
داليا عادل
سقط عقار قديم اليوم الجمعة، بمصر القديمة، ما أسفر عن مصرع سيدة وابنيها. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار ووجود متوفين بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم انتشال 3 جثث، وجارٍ رفع الركام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وفي سياق آخر، ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مجموعة كبيرة من المصوغات والمبالغ المالية وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة. 

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالي 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول).

وكشفت التحريات عن أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي - مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته - 19 ساعة يد رجالي "جارٍ التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام).

وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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