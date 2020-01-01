أبرزها مباراة القمة.. مواجهات ساخنة تنتظر الزمالك في شهر أغسطس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:40 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
أعلنت لجنة المسابقات باللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتي، جدول المراحل الخمس الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.


وتم إعلان جدول المراحل الخمس بالكامل بالمواعيد والملاعب، بعد تلقي الموافقات الأمنية من الجهات المختصة.
وينتظر نادي الزمالك مواجهات ساخنة خلال شهر أغسطس المقبل، أبرزها لقاء القمة مع النادي الأهلي في الجولة 21، يوم 22 أغسطس المقبل.


وجاءت مباريات النادي الأبيض خلال شهر أغسطس، على النحو التالي:


1- يوم 6 أغسطس - المصري – ملعب برج العرب – الساعة الثامنة مساءاً – مؤجلة من الجولة 14.

2- يوم 10 أغسطس - الإتحاد السكندري – ملعب برج العرب – الساعة التاسعة مساءاً – مؤجلة من الجولة 18.

3- يوم 15 أغسطس – مصر المقاصة – ملعب القاهرة الدولي – الساعة التاسعة مساءاً – الجولة 19.

4- يوم 18 أغسطس – نادي مصر – ملعب الكلية الحربية – الساعة التاسعة مساءاً – الجولة 20.

5- يوم 22 أغسطس – الأهلي – ملعب القاهرة الدولي – التاسعة مساءاً – الجولة 21.

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