بعد نجاحهم في المسابقة.. النيابة الإدارية ترفض تعيين 700 شاب

عرض الإعلامي محمد موسى، مشكلة 700 شاب وفتاة نجحوا في مسابقة لتعيين 1500 كاتب رابع من الشباب والفتيات بهيئة النيابة الإدارية عام 2016 إلا أن الغريب في الأمر أنهم لم يستلموا وظائفهم حتى الآن.





وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "في 2016 كانت مسابقة لتعيين عدد من الشباب والفتيات بهيئة النيابة الإدارية وتم إجراء الاختبارات اللازمة ونجح عدد يصل إلي أكثر من 1500 شاب وفتاة وتم إعلان النتيجة رسميًا ونشرت بالصحف ثم قام عدد آخر من الشباب الراسبين بالطعن على نتيجة المسابقة فتم إيقاف تسليم هؤلاء الشباب عملهم لحين البت قضائيًا في الموضوع".



أضاف، بعد ذلك تم استلام أكثر من 800 شخص وظائفهم وتم تعيينهم على مسابقة سابقة ولكن أصبح هناك أكثر من 700 شاب وفتاة نجحوا في مسابقة 2016 ولم يستلموا عملهم حتي الآن، لافتا أن الشباب والفتيات لجأوا للمحاكم وطول الأربع سنين الماضية الشباب بين أروقة المحاكم لحد ما وصلت الأحكام النهائية التى حصلوا عليها أكثر من 500 حكم ولكن لم يتم تنفيذ هذه الأحكام لأن تنفيذها محتاج توفير درجات وظيفية لهؤلاء الشباب.