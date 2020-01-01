أحد الناجحين بمسابقة النيابة الإدارية يستغيثون بالسيسي لتنفيذ أحكام تسليمهم العمل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ناشدت شيماء الهياتمي أحد الناجحين في مسابقة هيئة النيابة الإدارية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق تعيينهم في الهيئة بموجب اجتياز الاختبارات اللازمة للعمل من خلال مسابقة.

وتابع خلال مداخلته هاتفية أجرتها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إحنا بوتنا اتخربت وكل اللي معاه شغل تركه عقب صدرو أحكام قضائية لصالحنا، لافتتا أن المستشار الدكتور عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية رفض مقابلة أي أحد من الناجحين في المسابقة.
وأضافت، قمنا بتقديم شكوى لمركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء وجاء الرد بعدم الاختصاص.


من جهته، ناشد الإعلامي محمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة لهؤلاء الشباب واستلام عملهم.

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