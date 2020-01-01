مؤتمر طبي دولي ينظمه اتحاد الكرة الإماراتي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:37 م
اتحاد الكرة الإماراتي
اتحاد الكرة الإماراتي
وكالات
كشف تقرير إخباري اليوم الخميس أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سينظم مع مركز الفيفا الطبي المتميز، مؤتمرا طبيا دوليا عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد، غدا الجمعة، بعنوان "أحدث الأساليب العلاجية لإصابات أغشية مفاصل ركبة وكاحل لاعب كرة القدم."

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن جلسات المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين في مجال الطب الرياضي والكوادر الطبية العاملة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية المحلية والعالمية، سيترأسها الدكتور مصطفي الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة والدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي في دبي.

ويقدم المؤتمر نخبة متميزة من كبار استشاريي الجراحة العالميين يتقدمهم رامون كوجات من مركز كوجات الطبي ببرشلونة والدكتور رايلي ويليامز مدير مركز الفيفا بنيويورك والدكتور فريدريك كيامي من جامعة السوربون بباريس والدكتور فرنسوا كو مدير مركز الفيفا في مدينة لياج البلجيكية والدكتور سعود طرابجنيك من مركز الفيفا الطبي بدبي والدكتور مبارك المطوع مدير الإدارة الطبية لنادي الهلال السعودي منسقا للمؤتمر.

وأثنى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي على الشراكة المثمرة بين الاتحاد ومركز الفيفا الطبي في تنظيم المؤتمرات والورش المختصة بمجال الطب الرياضي لأهميتها في زيادة خبرات الكوادر الطبية العاملة بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية لتمتد هذه الشراكة الناجحة في تنظيم مؤتمرات دولية عالمية بحضور مجموعة كبيرة من الأطباء الاستشاريين العالميين.

ومن جهته، ثمن سامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي توجيهات ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتنظيم المؤتمرات الطبية العالمية بالشراكة مع مركز الفيفا في دبي.

وأشار الدكتور مصطفى السيد الهاشمي إلى أن فترة التوقف الطويل للنشاط الرياضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تتطلب عقد دورات ومؤتمرات طبية متخصصة للوقوف على كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية بعد عودة نشاط كرة القدم والتي يترتب عليها زيادة احتمال حدوث إصابات للاعبين خلال التدريبات. 

أخبار تهمك

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

منذ أقل من ساعة

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

وليد أزارو يخرج عن صمته ويكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

جيرارد يهاجم سواريز بسبب ليفربول

منذ ساعة و 7 دقيقة

باريس سان جيرمان يستعد توجيه صدمة إلى برشلونة بسبب نيمار

منذ أقل من ساعتين

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ 17 دقيقة

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 5 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 م

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

09:42 ص

شوبير يُفجر مفاجأة بشأن انتقال دونجا للزمالك

01:33 م

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

09:12 ص

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً