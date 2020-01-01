محمد موسى يشيد بدور البنك العربي الأفريقي في أزمة كورونا: بناء الأمم لا يبنى إلا بالتكاتف

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أشاد الإعلامي محمد موسى بدور البنك العربي الافريقي الدولي في تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة الدولة المصرية والاقتصاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد 19.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها بعض مؤسسات الدولة والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص من الأمور المهمة جدا لأن بناء أي أمة في الدنيا بيتم من خلال تكاتف الجميع.

أضاف: "البنك العربي الأفريقي الدولي بقيادة العضو المنتدب شريف علوي، يعد أحد المؤسسات الهامة في مصر التي ساهمت في تخفيف أثار فيروس كورونا وبالإضافة إلى دعمه المستمر للقطاع الطبي، للحد من انتشار الڤيروس، حيث قام المصرف برصد 5.5 مليون جنيها مصريا لتجهيز مستشفى حجر صحي بسعة ١٥٠ سرير بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، كما حرص البنك والمؤسسة على توفير كافة الموارد والعمل على قدم وساق لتجهيز المبنى على أعلى مستوى بهدف توفير الرعاية اللائقة للمرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الطبية خلال الفترة الحالية والمستقبلية، حيث تم استقبال 400 حالة إصابة بعد شهر من افتتاح المبنى".


ووجه الإعلامي محمد موسى، الشكر لكل مؤسسة ساهمت في التخفيف عن مصابي فيروس كورونا وفي مقدمتهم البنك العربي الأفريقي الدولي وشريف علوي العضو المنتدب للبنك وكل قطاع التسويق والاتصال بالبنك برئاسة شريف حسن وإيمان الجمال ودينا حافظ وكل القيادات القائمة على تنفيذ رؤية العضو المنتدب شريف علوي بكل جدارة.. قائلا: "أتمنى أن كل اللي يقدر يساهم في المشاركة الاجتماعية يساهم مصر تستحق الكثير".

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