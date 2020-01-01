بنك أوف أمريكا يكشف توجهات المستثمرون خلال الفترة الأخيرة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية للصناديق من بنك أوف أمريكا يوم الجمعة أن مديري الأموال خصصوا 40.9 مليار دولار لأدوات السيولة، في أكبر دخول للتدفقات منذ الثامن من مايو أيار، و24.5 مليار دولار للسندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار في ثالث أكبر دخول للتدفقات لتلك الفئة على الإطلاق.

كما ضخ المستثمرون المزيد من المال في الذهب على الأخص فيما أظهرت التدفقات الأسبوعية ثاني أكبر دخول لها إلى المعدن الأصفر على الإطلاق. لكن الأسهم سجلت عمليات استرداد بقيمة 3.8 مليار دولار.

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