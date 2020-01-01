محكمة باكستانية تأمر الحكومة برفع الحظر عن لعبة ببجي PUBG

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
ألغت المحكمة العليا في إسلام آباد، قرار هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) بحظر لعبة ببجي PUBG التي فرضته هيئة الاتصالات في 1 يوليو، وأمرت السلطة المنظمة بإلغاء الحظر "على الفور".

يأتي هذا القرار بعد البيان الصحفي لـهيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) أمس، والذي قالت فيه إن تعليق PUBG سيستمر في جميع أنحاء البلاد، وأضافت أنها اتصلت بالشركة لتبادل البيانات حول جلسات PUBG والمستخدمين في باكستان والضوابط المعمول بها ، وتنتظر الرد.

وكانت قد قررت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) بحظر لعبة ببجي PUBG مؤقتًا، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بطبيعة إدمان للعبة، والتي ذكرت أنها مضيعة للوقت وتشكل تأثير سلبي على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال. 

وعبر وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، فواد شودري، عن استيائه من الحظر وذكر أن مثل هذه القرارات تعوق نمو صناعة التكنولوجيا في باكستان. 

يذكر أن إلى جانب هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) حظرت أيضًا تطبيق Bigo Live وأصدرت تحذيرًا نهائيًا لـ TikTok بشأن "المحتوى غير الأخلاقي" المنشور على تطبيق الفيديو القصير.

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