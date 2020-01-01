محكمة باكستانية تأمر الحكومة برفع الحظر عن لعبة ببجي PUBG

ألغت المحكمة العليا في إسلام آباد، قرار هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) بحظر لعبة ببجي PUBG التي فرضته هيئة الاتصالات في 1 يوليو، وأمرت السلطة المنظمة بإلغاء الحظر "على الفور".



يأتي هذا القرار بعد البيان الصحفي لـ هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) أمس، والذي قالت فيه إن تعليق PUBG سيستمر في جميع أنحاء البلاد، وأضافت أنها اتصلت بالشركة لتبادل البيانات حول جلسات PUBG والمستخدمين في باكستان والضوابط المعمول بها ، وتنتظر الرد.



وكانت قد قررت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) بحظر لعبة ببجي PUBG مؤقتًا، بعد أن تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بطبيعة إدمان للعبة، والتي ذكرت أنها مضيعة للوقت وتشكل تأثير سلبي على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال.





وعبر وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، فواد شودري ، عن استيائه من الحظر وذكر أن مثل هذه القرارات تعوق نمو صناعة التكنولوجيا في باكستان.



