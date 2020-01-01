"نورت بلدك".. الهجرة تكشف تفاصيل مساعدة العمالة العائدة من الخارج

قال صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، إن الوزارة أطلقت مبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج بسبب فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث من حق المواطن العائد من الخارج أن تساعده الدولة في توفير فرصة عمل له.





وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم طرحوا استمارة "نورت بلدك" إلكترونيا، حتى تكون متاحة بشكل أكبر لكل المصريين العائدين من الخارج، موضحا أن الاستمارة توضح بيانات الشخص، وتخصصه، وطريقة التواصل معه.





وأضاف أنهم يقومون بتحليل بيانات الاستمارات بالتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير الفرص المناسبة لهم، لافتا إلى أن المبادرة تهدف خدمة العمالة العائدة من الخارج بشكل دائم، منوها بأن هناك 2480 شخص استوفى الاستمارة الإلكترونية، منهم 1960 شخص لا يعمل، وعادوا لمصر بصفة نهائية.





أعلنت وزارتا التخطيط والهجرة، خطة الدولة للتعامل مع المصريين العائدين من الخارج المتضررين من أزمة كورونا، تحت عنوان "نورت بلدك".





وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان أمس الخميس، إن دور استمارة "نوّرت بلدك" يتمثل في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم.





وأضافت الوزيرة، أن ذلك يأتي تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلائمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.





وذكرت السعيد، أن العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لهم مع ربطها بسوق العمل، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكاناتهم، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة ومنطقة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.





وأوضحت أن التعامل مع المصريين العائدين من الخارج سيتم وفقًا لخطة قصيرة المدى، حيث سيتم من خلالها العمل على استعراض ومطابقة الوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع "رواد 2030"، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة ضمن المشروعات القومية بالدولة ومشروعات القطاع الخاص.





وكانت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أعدت بالتعاون مع وزارة التخطيط استمارة بعنوان "نورت بلدك" للتعرف على بيانات العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير فرص حقيقية بوطنهم، وفقا للبيان.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستيعاب العمالة العائدة من الخارج عقب تضررهم من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، وبتشكيل قاعدة بيانات للعائدين تمهيدًا لدمجهم في جهود التنمية.





وقالت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الاستمارة تم نشرها في صورة إلكترونية وتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.





وأضافت أنه تم إرسالها إلى وزارة الخارجية لتعميمها على البعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب العمالية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة قبل عودتها إلى مصر، بالإضافة إلى إرسال الاستمارة لوزارة الطيران المدني لتوزيعها خلال رحلات العودة.





وأشارت نبيلة مكرم إلى أنه فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ‎تم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة، لفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة "نورت بلدك" تم تشكيل فريق عمل من وزارتي الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإعداد قاعدة بيانات لحصر كل معلومات العائدين، وتحليلها وفقًا للمحافظات والتخصصات والفئة العمرية.





وأوضحت أن إعداد هذه القاعدة تأتي تمهيدًا لتحديد خطط العمل الواجبة نحو التعامل مع هؤلاء العائدين، ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من خبراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.





وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات للتسجيل في استمارة "نورت بلدك"، لافتة إلى أن الحكومة ستعمل على استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية، وفي جهود التنمية التي تتم على أرض مصر، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والتي أعلنت دعمها لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.