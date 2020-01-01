الغناء والانشاد بين الفشنى ويونس فى ليلة صوفية بالأوبرا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
محمود حنفي


تحت عنوان ليلة صوفية تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً للمطرب وائل الفنشى، الذى يستضيف المنشد الشيخ ايهاب يونس، وذلك فى الثامنة مساء الاحد 26 يوليو على خشبة مسرح النافورة . 


يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الغنائية منها ما تدمعيش يامايا، واحة الغروب، ممكلة الغجر، تتر بداية مسلسل طايع، ماشى وشايل فوق كتافى حمل، الهروب، عينى اه، يا مدعى الكبر، ادعوك ، فاح المسك، انا جايلك، يا عاشقا، انا لو شكيت اللى بيا وغيرها . 

يشار ان وائل الفشنى تربى على صوت القارئ الشيخ طه الفشني احد أعظم المنشدين مما ساهم في تكوين ثقافته الفنية ، التحق بمعهد الموسيقى لكن احترافه العزف كان سبباً فى عدم استكمال دراسته به ، شارك للمرة الأولى كعازف إيقاع مع فرقة سويك وقدم عزفًا ذا نمط مختلف إذ أدخل الات الايقاع الشرقى على الموسيقى الغربية واشتهر على نطاق كبير بعد أدائه لعدد من تترات المسلسلا التليفزيونية .


اما الشيخ ايهاب يونس تخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر عام 2006 ، بدأ مشواره مع الإنشاد فى عمر الـ 13 عام وتأثر بكبار المنشدين المصريين وفي مقدمتهم الشيخ محمد الفيومي، النقشبندي وطوبار، عمل لعدة سنوات في بطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل ، وفي 2007 اسس فرقته الخاصة واحيا معها حفلات الإنشاد الديني في مختلف محافظات مصر ثم انطلقت شهرته ليقدم حفلات في الوطن العربي والعالم .

أخبار تهمك

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 20 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. نجم ليفربول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 8 ساعات

باريس سان جيرمان يستعد توجيه صدمة إلى برشلونة بسبب نيمار

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة بديل أحمد فتحي

منذ ثلث ساعة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ترتيب الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب محمد صلاح

منذ ساعة

الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

09:12 ص

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

07:46 ص

الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

12:03 م

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

09:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً