ضبط شخص في الغربية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:46 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وتبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية وعدد (2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا)، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (700) ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق آخر، ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مجموعة كبيرة من المصوغات والمبالغ المالية وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة. 

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالي 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول).

وكشفت التحريات عن أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي - مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته - 19 ساعة يد رجالي "جارٍ التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام).

وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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