الأهلي يستقر على صفقة بديل أحمد فتحي

يرغب جهاز الكرة بالنادي الأهلي، ضم كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق إنبي و المعار من صفوف النجوم، وذلك لتعويض غياب أحمد فتحي.









وقد وقع فؤاد تحت أنظار النادي الأهلي، في ظل إشادة الجميع بمستوى اللاعب الفني و البدني، خلال الفترة القصيرة القادمة، سيقدم المارد الأحمر بالتحرك للنجوم، للتفاوض في الأمور المادية و حسم صفقة اللاعب.









وقدم لكريم فؤاد في الفترة الماضية عددا من العروض البرتغالية، وحال عدم انتهاء المفاوضات، ستقوم إدارة النجوم ببيع اللاعب في نهاية الموسم الأحتراف بالخارج.









والجدير بالذكر أن يريد مسؤولي النادي الأهلي بالتعاقد مع كريم فؤاد، من أجل سد غياب أحمد فتحي، الذي سينتقل إلي صفوف فريق بيراميدز في نهاية الموسم الحالي.









وقد اتفق فتحي الإنتقال إلي صفوف بيراميدز، والتوقيع إليه لمدة 3 مواسم، مقابل 50 مليون جنيه.



