مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط 18245 أقراص أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة بمصر الجديدة.





ونجحت حملة تموينية في ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (182) صنف علاجي بإجمالي عدد (18245 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج " القلب - السكر – الضغط – العظام " مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق وكذا (1569) قرص أدوية مخدرة "خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية.





وفي سياق متصل تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (82) قضية بإجمالي مضبوطات (10195) عبوة سجائر.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





ومن ناحية أخرى، تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من ضبط سائق – مقيم بمحافظة الغربية، حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة المركز، وعثر بحوزته على (15 لفافة كبيرة من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول).





وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





في أقوى ضربة أمنية.. ضبط 15 شخصا وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة





واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط شخصين، حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتفى محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700) ألف جنيه.





ونجحت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية لمخدرالهيروين وزنت واحد كيلو جرام- سلاح أبيض- مبلغ مالى – هاتف محمول.





واستطاعت ضُبط بمسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح، 11 طربة لمخدر الحشيش و70 قطعة لذات المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى.





وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 800 جرام– ميزان- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول.





واستطاعت ضبط 5 أشخاص "لإربعة منهم معلومات جنائية"، بدائرتى مركزى شرطة "السنبلاوين، دكرنس" بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 610 جرام- أسلحة بيضاء- ميزان- مبلغ مالى– 5 هواتف محمول).





واضطلعت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 12،500 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).