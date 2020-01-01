باريس سان جيرمان يستعد توجيه صدمة إلى برشلونة بسبب نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعدون لتجهيز خطة أولية من أجل تجديد عقد نجم الفريق البرازيلي نيمار جونيور في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن نيمار مثل زميله كيليان مبابي سيستمر في صفوف باريس سان جيرمان للموسم الرابع وهو ما تدعمه كل الأجواء المحيطة بالنجم البرازيلي والنادي الفرنسي.









وأكدت الصحيفة الفرنسية أن جميع الأنباء الواردة من غرفة ملابس باريس سان جيرمان تؤكد أن نيمار يعيش أقصى درجات التركيز وأن لديه إصرار كبير على قيادة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وأنه مندمج كثيرًا وحالة مزاجية جيدة مع اللاعبين والجهاز الفني.









وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار علاقته بالمدير الفني توماس توخيل تعتبر أفضل نسبياً من مبابي بينما تبقى العلاقة بين النجم البرازيلي ومواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي بحاجة إلى التحسن.









وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المفاوضات الرسمية لتحديد عقد نيمار الذي ينتهي صيف 2022 لم تبدأ بعد إلا أن الطرفين يفضلان الانتظار لما بعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.









ونوهت الصحيفة الفرنسية أن نيمار ومسئولي باريس سان جيرمان يفضلون البدء في المفاوضات في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين وأن آداء النجم البرازيلي في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا قد يؤدي إلى نجاح المفاوضات.