باريس سان جيرمان يستعد توجيه صدمة إلى برشلونة بسبب نيمار

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:34 م
نيمار
نيمار
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعدون لتجهيز خطة أولية من أجل تجديد عقد نجم الفريق البرازيلي نيمار جونيور في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن نيمار مثل زميله كيليان مبابي سيستمر في صفوف باريس سان جيرمان للموسم الرابع وهو ما تدعمه كل الأجواء المحيطة بالنجم البرازيلي والنادي الفرنسي.


وأكدت الصحيفة الفرنسية أن جميع الأنباء الواردة من غرفة ملابس باريس سان جيرمان تؤكد أن نيمار يعيش أقصى درجات التركيز وأن لديه إصرار كبير على قيادة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وأنه مندمج كثيرًا وحالة مزاجية جيدة مع اللاعبين والجهاز الفني.


وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار علاقته بالمدير الفني توماس توخيل تعتبر أفضل نسبياً من مبابي بينما تبقى العلاقة بين النجم البرازيلي ومواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي بحاجة إلى التحسن.


وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المفاوضات الرسمية لتحديد عقد نيمار الذي ينتهي صيف 2022 لم تبدأ بعد إلا أن الطرفين يفضلان الانتظار لما بعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ونوهت الصحيفة الفرنسية أن نيمار ومسئولي باريس سان جيرمان يفضلون البدء في المفاوضات في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين وأن آداء النجم البرازيلي في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا قد يؤدي إلى نجاح المفاوضات.

أخبار تهمك

تعرف على ترتيب الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب محمد صلاح

منذ ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يستعد توجيه صدمة إلى برشلونة بسبب نيمار

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. نجم ليفربول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على صفقة بديل أحمد فتحي

منذ ثلث ساعة

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 8 ساعات

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

بعد انخفاض الإصابات.. اللجنة العلمية تحذر المصريين

09:12 ص

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

07:46 ص

الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

12:03 م

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

09:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً