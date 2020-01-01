نقابة الفلاحين تقدم نصائح للمضحيين عن كيفية اختيار الأضحية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،أنه مع اقتراب عيد الأضحي المبارك يقبل الكثيرون على شراء الأضحية للتقرب الى الله وتنفيذ أوامره وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم، والتي أمرنا أن تكون الأضحية سليمة، ولذلك لا بد أن يتأكد كل مواطن مقبل على شراء الأضحية من أنها سليمة وليس بها أي عيوب.



وطالب محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين ، المضحيين بشراء المواشي السليمة وخصوصا الجدى المخصي، لكونه نظيف وليس له رائحة كريهه، لأن الظروف الاقتصادية حاليا أجبرت عدد كبير من المواطنين بالترشيد في النفقات بسبب أزمة فيروس كورونا،بذلك نجد 90% من المواطنين في الأسواق يتكالبون على شراء الماعز والأغنام لإنخفاض أسعارها والتى تتراوح ما بين 3000 جنيها حتي 4000 جنيها،ولا تزيد عن 5000 جنيها 

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين،في تصريحات له اليوم الجمعة، إن من أهم شروط الأضحية المثالية للذبح هو التأكد من عمر الذبيحة ، على ألا يكون عمر الخراف أكثر من عام لاثنين فقط في الذكور والإناث من عمر ٧ إلى ٨ سنوات،لافتا  إلي أن صحة الخروف  أو الجدي يعتبر معيارا رئيسيا للإختيار ، ولا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها العامين وألا يقل وزنها عن ٤٠٠ كيلوجرام 



وأضاف نقيب الفلاحين، أنه يمكن تحديد عمر الذبيحة من خلال فحص القواطع الأربعة ومنها الأسنان اللبنية من الفك الأسفل فالخروف صغير السن الذي لم يتجاوز سنة تكون جميع قواطعه بيضاء متماثلة فإذا بلغ عاما واحدا يكون قد استبدل زوجا واحدا من الأسنان اللبنية بالأسنان الطويلة الدائمة الموجودة في منتصف الفم،ويجب أن تكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى ، وأن تكونان العينان لامعتين براقتين كما يجب أن تكون العين لا يوجد بها احمرار او إصفرار زائد وتكون خالية من الدموع والإفرازات.

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