التحالف الدولي: بدء مرحلة جديدة من المهام بالعراق

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن بدء مرحلة جديدة من مهماته الاستشارية في العراق، مشيرا إلى أن مجموعة "المستشارین العسكریین" العاملين ضمن قوة المهام المشتركة، ستكون "أصغر حجماً" لكن بقدرات متخصصة من الخبراء لتقدیم المشورة.

وقال التحالف "بدأت /قوة المهام - العراق/ وهى ضمن /قوة المهام المشتركة - عملیة العزم الصلب/، مرحلة جدیدة في مھمتھا الاستشاریة لدعم قوات الأمن العراقیة، حيث شهدت مراسم بسیطة في تغییر المهمة، حیث قامت /قوة المهام - العراق/ بتقلیص عدد أفرادھا وإعادة تنظیمھا لتكون مجموعة المستشارین العسكریین، كجزء من نھج جدید لدعم عملیات قوات الأمن العراقیة في مهمة هزيمة داعش في العراق".

وأضاف البيان، أن "مجموعة المستشارین العسكریین في العراق ستكون أصغر حجما، ولكن بقدرات متخصصة من الخبراء لتقدیم المشورة لأفراد الأمن والقادة العراقیین ، وسیعود أفراد (قوة المهام - العراق) إلى بلدانهم الأصلیة أو یتم إعادة نشرھم لدعم مهام أخرى ضمن (قوة المهام المشتركة - عملیة العزم الصلب).

وتابع أن "مجموعة المستشارین العسكریین تتكون من فرق استشاریة من 13 دولة من التحالف، تعمل جنباً إلى جنب مع ضباط الاتصال في قیادة العملیات العراقیة في موقع مركزي واحد في بغداد، وسیكون العمید رایان ریداوت، في سلاح البحریة الأمریكیة، مدیر مجموعة المستشارین العسكریین - العراق".

من جانبه، قال العمید رایان ریداوت: "بكل صراحة وتواضع، إنه لشرف لي أن أكون جزءاً من هذه المهمة" وذلك عند تسلمه مهام قیادة مجموعة المستشارین العسكریین، مضيفا "أتطلع إلى معرفة المزید منكم والعمل معكم بینما نواصل البناء على أساس النجاح الكبیر الذي حققته قیادة العملیات المشتركة - العراق".

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