الصين: بعض موظفي القنصلية الأمريكية في تشنغدو يتدخلون في شؤوننا

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الجمعة، أن بعض العاملين في القنصلية الأمريكية في تشنغدو تدخلوا في شؤون الصين وقاموا بأنشطة لا تتماشى مع هويتهم الدبلوماسية.





صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، خلال مؤتمر صحفى يومى، قائلًا، إن إغلاق القنصلية الأمريكية فى تشنغدو كان ردًا مشروعًا وضروريًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقد أمرت السلطات في الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، اليوم الجمعة، استجابة لمطلب أمريكي هذا الأسبوع بأن تغلق الصين قنصليتها في هيوستن، مع تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.





وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان: "الخطوة الأمريكية انتهكت القانون الدولي بشكل خطير، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وشروط اتفاقية القنصلية الصينية الأمريكية. أضرت بشدة علاقات الصين والولايات المتحدة."، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضافت: "وزارة الخارجية الصينية أبلغت السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو". ولم تذكر متى يجب إخلاء القنصلية.





كان يُنظر إلى أمر إغلاق القنصلية في تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، على أنه متبادل تقريبًا من حيث الحجم والتأثير، مما يواصل ممارسة الصين الأخيرة للردود المشابهة على الإجراءات الأمريكية.



