الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

انتشرت أنباء عديدة خلال الأيام الماضية بخصوص مفاوضات النادي الأهلي مع نجم بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.









وذكرت تقارير صحفية أن نادي الأهلي دخل في مفاوضات مع أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز للإنضمام لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، وذلك لتعويض رحيل شريف إكرامي عن صفوف الفريق الأحمر.









وأكد مسئولو النادي الأهلي أن أنباء المفاوضات مع "الشناوي" غير صحيحة، ولا يوجد أي اتصالات مع اللاعب خلال الفترة الحالية للإنضمام للقلعة الحمراء، خاصة وأن الفريق يمتلك 3 حراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.









وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن رينيه فايلر يثق في حراس مرمي الأهلي الحاليين ولم يطلب التعاقد مع حارس مرمي جديد في الميركاتو الصيفي المقبل.