شبورة مائية واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:04 م
مارينا بشارة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، محذرة من الخروج وقت الظهيرة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.
وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.
وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك حرصا علي سلامة المواطنين.
وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على معظم المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وعن درجات الحرارة اليوم بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28، وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.
اقرأ أيضا.. تطورات كورونا في مصر
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا