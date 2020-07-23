مجدي الهواري ينشر صور لأبناء الشهداء مع أحمد عز بـ"علاء الدين"

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
سعد نبيل

حرص المخرج مجدي الهواري، على استضافه أبناء الشهداء، في ليلة العرض الاستثنائية لمسرحية "علاء الدين"، بطولة الفنان أحمد عز، والذي يعرض على خشبة مسرح "كايرو شو".


حيث نشر الهواري، عبر حسابة الشخصيى على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور لأبناء الشهداء، خلف الكواليس، وهما يلتقطان الصور التذكارية مع بطل العرض الفنان أحمد عز، معلقًا: " ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا صدق الله العظيم اولاد الشهداء واسرهم كانوا مشرفنا النهارده وده اقل واجب نقدمه لهم".


مسرحية "علاء الدين"، تدور أحداثة في إطار كوميدي حول علا الدين والمصباح، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد عز ومحمد ثروت وسامي مغاوري وتارا عماد وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري.



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