مجدي الهواري ينشر صور لأبناء الشهداء مع أحمد عز بـ"علاء الدين"





حرص المخرج مجدي الهواري، على استضافه أبناء الشهداء، في ليلة العرض الاستثنائية لمسرحية "علاء الدين"، بطولة الفنان أحمد عز، والذي يعرض على خشبة مسرح "كايرو شو".









حيث نشر الهواري، عبر حسابة الشخصيى على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صور لأبناء الشهداء، خلف الكواليس، وهما يلتقطان الصور التذكارية مع بطل العرض الفنان أحمد عز، معلقًا: " ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا صدق الله العظيم اولاد الشهداء واسرهم كانوا مشرفنا النهارده وده اقل واجب نقدمه لهم".



