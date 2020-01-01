تعرف على ترتيب الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب محمد صلاح
الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:58 ص
علي نبوي
حصل نجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الممتاز من قبل رابطة النقاد الإنجليز .
وأعلنت رابطة النقاد الإنجليز تتويج جوردان هيندرسون، لاعب ليفربول بالجائزة هذا الموسم بعد فوز فريقه بقلب البريميرليج.
ترتيب جائزة أفضل لاعب في الموسم باختيار الصحفيين الإنجليز:
1- هيندرسون
2- دي بروين
3- راشفورد
4- فان دايك
5- ماني
6- ارنولد
7- أليسون
8- ستيرلينج
9- فان بيساكا
10- اجويرو
11- اداما تراوري
12- داني انجز
13- جاك جرايلش
14- جيمس ماديسون
15- جوني إيفانز
جدير بالذكر أن حصل عليها في العام الماضي نجم فريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج بعد تفوقه على محمد صلاح وأجويرو ، بينما حصل علييها صلاح في العام قبل الماضي.