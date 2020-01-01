تعرف على ترتيب الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب محمد صلاح

حصل نجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الممتاز من قبل رابطة النقاد الإنجليز .

‏ترتيب جائزة أفضل لاعب في الموسم باختيار الصحفيين الإنجليز:

‏1- هيندرسون

‏2- دي بروين

‏3- راشفورد

‏4- فان دايك

‏5- ماني

‏6- ارنولد

‏7- أليسون

‏8- ستيرلينج

‏9- فان بيساكا

‏10- اجويرو

‏11- اداما تراوري

‏12- داني انجز

‏13- جاك جرايلش

‏14- جيمس ماديسون

‏15- جوني إيفانز

جدير بالذكر أن حصل عليها في العام الماضي نجم فريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج بعد تفوقه على محمد صلاح وأجويرو ، بينما حصل علييها صلاح في العام قبل الماضي.