تعرف على ترتيب الأفضل في الدوري الإنجليزي.. غياب محمد صلاح

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:58 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
حصل نجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الممتاز من قبل رابطة النقاد الإنجليز .

وأعلنت رابطة النقاد الإنجليز تتويج جوردان هيندرسون، لاعب ليفربول بالجائزة هذا الموسم بعد فوز فريقه بقلب البريميرليج.



‏ترتيب جائزة أفضل لاعب في الموسم باختيار الصحفيين الإنجليز:
‏1- هيندرسون
‏2- دي بروين
‏3- راشفورد
‏4- فان دايك
‏5- ماني
‏6- ارنولد
‏7- أليسون
‏8- ستيرلينج
‏9- فان بيساكا
‏10- اجويرو
‏11- اداما تراوري
‏12- داني انجز
‏13- جاك جرايلش
‏14- جيمس ماديسون
‏15- جوني إيفانز

جدير بالذكر أن حصل عليها في العام الماضي نجم فريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج بعد تفوقه على محمد صلاح وأجويرو ، بينما حصل علييها صلاح في العام قبل الماضي.

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