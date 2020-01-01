ضبط 197 قضية مخدرات وتنفيذ 73461 حكم قضائي متنوع

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:03 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 119 قطعة سلاح نارى، بحوزة 100متهم ) وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(23) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(80) فردا محليا.

(100) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزائن متنوعة.

(180) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (73461) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: 

(309) أحكام جناية.

(22050) حكم حبس جزئي.

(4101) حكم حبس مستأنف.

(36466) حكم غرامة.

حكم مخالفة. 

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (6) متهم، ارتكبوا (28) حادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (197) قضية مخدرات بحوزة (209) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (7،030 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (59،396 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،130 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2،590 كيلو جرام). 

كمية من مخدر البودرة وزنت (246 جرام). 

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (823 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (307 كيلو جرام).

عدد (1955) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (40) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (236) دراجة نارية مخالفة. 

في مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: ضبط (2) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25680) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (95) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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وفي سياق آخر، ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، مرتكب واقعة سرقة مجموعة كبيرة من المصوغات والمبالغ المالية وإعادتها لمالكها في منطقة النزهة. 

وتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من (صيدلى، مقيم بدائرة القسم).. بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة 2 خزينة صغيرة الحجم بداخلهما (كمية من المشغولات الذهبية والألماظ تقدر قيمتهم بمبلغ 2 مليون جنيه- ساعة ذهب - مبلغ مالي 520 ألف جنيه- 1500 دولار - بعض الأوراق).

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "سرقات عامة" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول).

وكشفت التحريات عن أن المذكور يختبئ بإحدى الشقق السكنية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة كائنة بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.

وعثر بداخل الشقة على (طبنجة وبخزينتها 5 طلقات لذات العيار- مجموعة من الأدوات التي يستخدمها المذكور في ممارسة نشاطه الإجرامي - مشغولات ألماظ "من متحصلات الواقعة" - 4 جواز سفر باسم المجني عليه وزوجته - 19 ساعة يد رجالي "جارٍ التوصل لمالكيها" - مبالغ مالية "عملات مختلفة").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم بإرشاده ضبط سيارتين "إحداهما من متحصلات واقعة السرقة، والأخرى المستخدمة في ارتكاب الواقعة" وأضاف بتخلصه من الخزينتين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام عقب الاستيلاء على محتوياتهما وأنه قام بتصريف باقي المسروقات من مصوغات ذهبية بمعرفة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق "لها معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليها في 5 أحكام).

وتم ضبطها وأيدت أقوال المتهم الأول، حيث تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات والمصوغات الذهبية المستولى عليها لدى عملاء الثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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