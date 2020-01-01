الكويت: يحق للمسافرين استرجاع قيمة تذاكرهم دون استقطاع أي مبالغ منها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، قرار جديدًا، بأحقية استرجاع تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى، للذين الغيت رحلاتهم بسبب كورونا.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، وذلك في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل  بعد انتشار هذا الوباء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت بحق المسافر في طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق والخدمات السياحية الأخرى التي ألغيت من 14 مارس الماضي إلي 31 يوليو الجاري، بغض النظر عن شروط الحجز ( مسترجعة أو غير مسترجعة) دون استقطاع أي مبلغ منها.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، في تقريره للوزير إلي أن التعميم أعطي للمسافر طلب استرجاع المبلغ نقدا أو من خلال البطاقة الائتمانية أو ليكون رصيد متاح له لمدة سنة من تاريخ التعميم ، وذلك حسب رغبة المسافر .

ومنح التعميم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة مهلة أقصاها نهاية عمل يوم 30 سبتمبر 2020 وذلك للعمل بما جاء في التعميم.

عودة 1225 عمال مصريين من العالقين بالكويت إلي البلاد اليوم
  
تعبر مطار الكويت الدولي  15 رحلة طيران تحمل علي متنها  2845 راكبا إلي مطارات  5  دول هي :  مصر ، والإمارات ، ولبنان ، وباكستان، والقلبين، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي  مطارات مصر  إي 7  رحلات تقل  1225   عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم  الجمعة ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  7 سوف تصل إلي مطارات  القاهرة ،  وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  الجمعة الموافق   24 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا   1225 عمال.

 وقال : إن الرحلة الأولى علي  المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 250عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت  14:50 تصل مطار القاهرة وعلي متنها  250 عاملا ، والرحلة الثالثة علي العربية - مصر  رقم     210  قيام من مطار الكويت 18:20 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا.  

أما الرحلة الرابعة  علي طيران  الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 ، يصل مطار الإسكندرية وعلي متنها  145  عاملا، والخامسة  علي الجزيرة  رقم  1733  قيام من الكويت  19:05 وصول مطار  القاهرة ، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج  وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي اير كايرو  رحلة رقم  2402 قيام من الكويت 12:30 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا،  وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.
 
 

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