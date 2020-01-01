غدًا.. الرئيس التونسى يختار خليفة رئيس الوزراء المستقيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
يكلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، غدًا السبت، شخصية جديدة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، حيث اقترحت أغلب الأحزاب أسماء لشخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها.

واتفق كل من حزبي حركة النهضة وقلب تونس على ترشيح اسمين، هما وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، محمد الفاضل عبد الكافي، والمتخصص في السياسات العمومية، خيام التركي، وفقا لما نقلته العربية نت.

فيما قدم حزب تحيا تونس، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، 5 أسماء لتولي منصب رئيس الحكومة، وهم سنية بالشيح التي أدارت سابقا وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، فيما توافق الحزب مع النهضة وقلب تونس في ترشيح الفاضل عبد الكافي وخيام التركي.

فيما اختار حزب التيار الديمقراطي ترشيح ودعم قياداته، وهم الأمين العام للحزب والوزير المكلف بالوظيفة العمومية في حكومة الفخفاخ محمد عبو، ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي.

في حين اقترحت الكتلة الوطنية 4 أسماء هم رئيس الكتلة حاتم المليكي والقيادي بها رضا شرف الدين، ومحمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.

الجدير بالذكر أنه وفقا للفصل 89 من الدستور التونسي، يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس غدا السبت، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، فبإمكان الرئيس التونسى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

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