الصين: خطاب "بومبيو" مليء بالتحيز الإيديولوجي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن خطاب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن الصين تجاهل الواقع ومليء بالتحيز الإيديولوجي.

وقال وانج وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إن الصين تحث الولايات المتحدة على تجاهل "عقلية الحرب الباردة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي خطاب ألقاه يوم الخميس، قال "بومبيو"، إنه يجب على واشنطن وحلفائها استخدام "طرق أكثر إبداعًا وحزمًا" للضغط على الحزب الشيوعي الصيني لتغيير طرقه، واصفاً إياه بـ "مهمة عصرنا".

وصعدت الولايات المتحدة من انتقاداتها للصين، لا سيما بعد ثبوت تزوير مواطنين صينيين لتأشيرات دخولهم البلاد.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "العالم الحرّ" إلى "الانتصار" على "الطغيان الجديد" الذي تمارسه، على حدّ قوله، الصين الشيوعية.

وفي خطاب ألقاه في كاليفورنيا واتّسم بنبرة تذكّر بتلك التي طبعت لغة التخاطب بين الولايات المتّحدة والاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة بينهما، قال الوزير الأمريكي إنّ الصين هي اليوم دولة "استبدادية أكثر فأكثر في الداخل، وأكثر عدوانية في عدائها للحريّة في كلّ مكان آخر".

كما اتّهم الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنّه "تابع مخلص لأيديولوجية شمولية مفلسة".



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