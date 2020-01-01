رسميا.. نجم ليفربول أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

حصل نجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الممتاز من قبل رابطة النقاد الإنجليز .





وأعلنت رابطة النقاد الإنجليز تتويج جوردان هيندرسون، لاعب ليفربول بالجائزة هذا الموسم بعد فوز فريقه بقلب البريميرليج.









وحصل هندرسون على المركز الأول في التصويت بعد منافسة قوية مع نجوم الدوري الإنجليزي وهم :





أرنولد ظهير ليفربول ، رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي ،داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون ، ساديو ماني جناح ليفربول ، ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ، كيفين دي بروينه خط وسط مان سيتي ، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ، محمد صلاح جناح ليفربول ، بوب حارس مرمى بيرنلي.





جدير بالذكر أن حصل عليها في العام الماضي نجم فريق مانشستر سيتي رحيم سترلينج بعد تفوقه على محمد صلاح وأجويرو ، بينما حصل علييها صلاح في العام قبل الماضي.