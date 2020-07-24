سمية الخشاب تخطف قولب جمهورها بإطلالة صباحية جذابة (صورة)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل

تحرص الفنانة سمية الخشاب، على التواصل المستمر مع جمهورها ومتابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت منذ قليل صورة جديدة لها عبر "الإنستجرام".


وظهرت "الخشاب"، من خلال الصورة بإطلالة صباحية، مبهجة، لتنهال عليها التعليقات، فضلًا عن تفاعل الكثير من جمهورها ومتابعيها: "صباح الرضا و السعادة جمعه مباركه علينا و عليكم إن شاء الله يا غالية، صباح الجمال". 

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.


الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.



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