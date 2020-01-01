بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 515 نزيلا بالمنشآت العقابية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بالإفراج عن 515 نزيلا من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، متكفلا بتسديد الغرامات المالية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المكرمة السامية من رئيس الدولة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنح نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص رئيس الدولة، كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزا للروابط الأسرية وإدخالا للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لإعادة التفكير في مستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

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