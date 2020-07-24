"بطل مصر القادم".. أحمد صلاح حسني يحن لأيام تصوير الممر

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، مجموعة صور من مشاركته في الفيلم الوطني الشهير "الممر"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع بتادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقت الصور تفاعل كبير من جمهوره ومحبيه.









واراد "حسني"، من خلال نشر الصور استعادة الذكريات، حيث ظهر في الصور وهو يقوم بالدفاع عن زمائله بالجيش، اثناء هجوم العدو عليهم، ولاقت الصور العديد من التعليقات، منها: "بطل مصر القادم، انت رهيب في كل اعمالك بتعيش في الدور علي اكمل وجه".









يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني، خاض سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "الفتوة"، وقام بتجسيد شخصية البطل الشهيد رامي حسنين في مسلسل "الاختيار" وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بأعماله.



