رغم التحذيرات.. "آيا صوفيا" تستقبل الجمعة الأولى في عهد أردوغان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:07 ص
أردوغان
أردوغان
دقائق قليلة تفصل، الشعب التركي، عن إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا للمرة الأولى منذ 86 عاما، بعدما أصدر الرئيس التركي مرسومًا بتحويله مسجدًا مرة أخرى بعد إبطال المحكمة العليا التركية قرارا سابقا منذ عام 1934 بتحويل المعلم البيزنطي إلى متحف.

استعدادات لاستقبال أول صلاة بآيا صوفيا

وتستعد تركيا لبث صلاة الجمعة من أمام باحات آيا صوفيا وداخلها، وسط حضور كبير من الشخصيات السياسية والعامة، وكانت السلطات التركية، قد قامت بعمليات فحص في مسجد آيا صوفيا، في إطار الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المصليين، وتفقدت فرقة من وزارة السياحة القبة و4 مآذن.

وقررت دائرة الشؤون الدينية التركية تعيين 3 أئمة في المسجد، بجانب 5 مؤذنين معينين بالفعل، والأئمة هم: محمد بوينوكالين، أستاذ في كلية اللاهوت في جامعة اسطنبول مرمرة، بالإضافة إلى كل من فيروخ مشتور، وبنيامين توبكوجلو.

انتقادات كبيرة لتحويل آيا صوفيا 

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن خيبة أملها، بسبب قرار المحكمة التركية بغلق متحف آيا صوفيا وتحويلة لمسجد مرة أخرى، مطالبة السلطات التركية بأن تكون زيارة هذا المعلم البيزنطي متاحة أمام الجميع على قدم المساواة ومن دون أي عوائق.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" من اتخاذ أي تدابير يمكن أن تؤثر على الدخول إلى الموقع، أو هيكل المباني، أو إدارتها، في الوقت الذي انتقدت فيه الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قرار المحكمة التركية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي، بيانًا بشأن آيا صوفيا، قائلة إن قرار مجلس الدولة التركي بإلغاء أحد القرارات التاريخية الحديثة التي اتخذتها تركيا وقرار الرئيس أردوغان بوضع النصب التذكاري تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية، أمر مؤسف. 

واتهم الاتحاد الأوروبي، الرئيس التركي أردوغان، بمخالفة القيم كون تركيا عضوا مؤسسا في تحالف الحضارات، والذي ينص على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وتعزيز التسامح والتعايش، مشيره في الوقت ذاته أن آيا صوفيا لها قيمة رمزية وتاريخية وعالمية قوية. 

أردوغان يهاجم منتقدي تحويل آيا صوفيا لمسجد

وانتقد أردوغان معارضي القرار، قائلا: "هذه العقلية في الماضي، فكرت في استخدام مسجد السلطان أحمد كمعرض للصور، وقصر يلديز التاريخي بإسطنبول كدار للقمار، وآيا صوفيا كناد لموسيقى الجاز، حتى انهم نفذوا بعض هذه الأمور، وجهة النظر هذه كعادتها في كل الفترات ما هي إلا مظهر من المفاهيم المناهضة للعصرية التي تنضوي تحت ما يسمى بالحداثة، وما الإصرار على غلق الفاتيكان وتحويله الى متحف، والإبقاء على آيا صوفيا كمتحف، إلا نتاج نفس المنطق"، متابعا: "ومن ثم لا نستغرب إذا نادى هؤلاء لاحقا بتحويل الكعبة، التي هي أقدم دار عبادة، أو المسجد الأقصى، إلى متحف".

آيا صوفيا 

تعتبر كاتدرائية آيا صوفيا تحفة معمارية شيّدها البيزنطيون عند مدخل مضيق البوسفور في القرن السادس، وكانوا يتوجون أباطرتهم فيها، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453، وتغييرهم اسم العاصمة السابقة للإمبراطورية البيزنطية إلى إسطنبول، حولوا الكاتدرائية إلى مسجد في العام نفسه، وبقيت كذلك حتى عام 1935، حين أصبحت متحفا بقرار من رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بهدف "إهدائها إلى الإنسانية".

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