رئيس جامعة القاهرة: أعمال إنشاء مسرح "دولت أبيض" تسير بخطوات سريعة

في أقل من شهرين بعد وضع حجر الأساس الإنتهاء من تمهيد الأرض وصب الخرسانات وعزل الأرض





د. الخشت: المسرح سيكون وفقًا لأحدث التقنيات العالمية.. وسيمثل نقلة نوعية في النشاط المسرحي وتقديم جيل جديد لمصر والعالم





دور الجامعة في السنوات المقبلة تشكيل معالم حركة المسرح العربي.. ونتطلع لعصر مسرحي ذهبي إيمانًا بدور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا





أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن العمل على إنشاء مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية يسير بخطوات سريعة تفوق المعدلات الزمنية المقررة.

وأشار إلى أنه منذ وضع حجر الأساس في مايو الماضي وفي أقل من شهرين انتهت الشركات المنفذة من الجزء الأكبر من المرحلة الأولى من تمهيد الأرض وصب الخرسانات وعزل الأرض.





وقال رئيس جامعة القاهرة: إن مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية، مخطط له أن يتم إنشائه وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، من حيث التجهيزات الفنية والتكنولوجية، ليكون منارة جديدة تضاف إلى جامعة القاهرة، وتضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي، والتطلع لعصر مسرحي ذهبي إيمانًا بدور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا





وأضاف أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار تقاليدها الراسخة، وسعيًا من الجامعة لتكوين جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة نقدمه هدية لمصر والعالم، حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة، من خلال إتاحة الفرصة لكل موهوب ليعبر عن نفسه بكل قوة، وتقديمه بشكل لائق للمجتمع الفني.





وأوضح أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، منعزلًا عن بقية الأدوار المنوط بها أداؤها ومنها اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات من أجل تنمية شخصية الطلاب وتعريفهم بطبيعة المجتمع ودور الثقافة في عملية التنمية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.





وأشار إلى أن الفن أحد أهم مظاهر الحضارة وتقدم الأمم، وأن الحضارة لاتقوم على العلم فقط، بل تقوم على الثقافة والفنون والعلوم والآداب وكل ما أنجزه الإنسان، ولنا في أجدادنا المصريين القدماء أسوة في كيفية صناعة الحضارة بالفن والإبداع والعمارة والتي لا زالت تشكل أبرز معالم الصناعة الإنسانية في العالم، إلى جانب أن الفن متعة، فهو أيضًا فرصة لمراجعة الذات وفرصة للتخلص من أدران النفس والحزن والهموم، وأحيانًا أخرى يتحول إلى نوع من العلاج المعرفي عندما ننظر إلى تجارب الآخرين، الإنسانية والشخصية والجمالية.





وأضاف أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، مؤكدًا أن دعم الأنشطة الإبداعية بالجامعة لايترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة، تتفاعل مع عقلية شباب هذا الجيل بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف.



