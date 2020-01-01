بسبب كورونا.. الهند تحتل المركز السادس عالميا في معدلات الوفاة بالفيروس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أكدت بيانات صادرة عن المسؤولين في الهند، اليوم الجمعة، بأن حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تخطت حاجز الـ30 ألف حالة؛ ما جعلها في المرتبة السادسة عالميًا متفوقة على فرنسا.

ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة الدول التي سجل بها أعلى أعداد وفيات جراء كورونا، تليها البرازيل وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا.

وأضافت القناة، أن الهند تحتل أيضًا المرتبة الثالثة عالميًا في قائمة الإصابة بالفيروس الوبائي بواقع حوالي مليونا و300 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 740 حالة وفاة جديدة، فضلا عن 310ر49 حالة إصابة، حذر عدد من الخبراء من زيادة سوء الموقف في البلاد مع قلة إجراء مسحات للمشتبه في إصابتهم.

وفرضت الهند إغلاقا كاملا ووضعت قوانين صارمة في أواخر مارس الماضي، إلا أنها عاودت تخفيف هذه القيود نظرا للعواقب الاقتصادية الوخيمة التي أحلت بالبلاد نتيجة للجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريحات جديدة من القيادة المركزية الأمريكية بشأن الطائرة الإيرانية

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يفجع الفنانة نهال عنبر

منذ حوالي 7 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عروض صينية لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

صدمة كبرى.. ليروى ساني ينصح زميله بعدم الانتقال إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين مانشستر سيتي وبرشلونة هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع أدريان تريبل

منذ أقل من ساعة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 15 ساعة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

خالد الجندي يحذر من شيء قد يؤدي لضياع الدين (فيديو)

07:46 ص

الزمالك يقرر التخلص من الثلاثي الأجنبي

09:59 ص

حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء مع الأهلي

09:16 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً